Sopralluogo del ministro Giuli al Teatro Sannazaro “Tragedia culturale, dal Governo massimo sforzo”

NAPOLI (ITALPRESS) – Il ministro della Cultura Alessandro Giuli è arrivato a Napoli dove ha partecipato a un sopralluogo all’esterno del Teatro Sannazaro di Napoli, completamente distrutto ieri da un incendio divampato all’alba.

Al suo arrivo il ministro è stato accolto dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco Giuseppe Paduano, dall’assessore regionale alla Cultura, Ninni Cutaia, e dal prefetto di Napoli, Michele di Bari. Davanti all’ingresso principale del Sannazaro l’incontro con i proprietari, Lara Sansone e Sasà Vanorio, che hanno abbracciato il ministro visibilmente commossi. Dopo pochi minuti l’intero gruppo si è spostato di alcune centinaia di metri raggiungendo la Prefettura di piazza del Plebiscito per un tavolo di aggiornamento del Centro Coordinamento Soccorsi.

“È ovvio che siamo di fronte a una tragedia dal punto di vista culturale, ma da questa tragedia può venire fuori una splendida forma di cooperazione tra istituzioni differenti per raggiungere un obiettivo che è quello di creare una struttura ancora più forte e che dia una continuità e una solidità al Teatro Sannazaro che vada nella direzione migliore da qui a tutti gli anni che verranno”, ha detto Giuli parlando con i giornalisti nel punto stampa fissato al termine del vertice in Prefettura. “Ciascuno di noi – afferma Giuli – serba un meraviglioso ricordo del teatro Sannazaro. Abbiamo il dovere di guardare alla prospettiva”.

“Abbiamo iniziato a stabilire un percorso che ci porterà con la collaborazione dei gestori, proprietari del Teatro Sannazaro, le istituzioni locali e nazionali a raggiungere il prima possibile l’obiettivo di restaurare e rigenerare il teatro senza che la programmazione delle attività del teatro venga meno. Napoli c’è, la Regione c’è e il ministro della Cultura vi assicura il massimo sforzo del governo di Giorgia Meloni e del ministero per questo lavoro di cooperazione e di intervento. Il prefetto che ci ospita è una figura di assoluta garanzia affinché tutte le procedure possano essere snelle e possano essere efficaci”, aggiunge Giuli.

“Le cause dell’incendio? In questo momento stiamo facendo una mappatura dello stato di conservazione di quel che resta dentro il teatro. Per qualsiasi valutazione di carattere tecnico credo sia un po’ presto”, ha sottolineato. “Soprattutto – aggiunge Giuli – non è il ministro della Cultura che può avventurarsi in discorsi del genere, ma anche per rispetto di chi sta lavorando in questo preciso momento a far la conta dei danni e a capire quali sono le condizioni effettive del teatro. Io ho avuto modo di ringraziare i vigili del fuoco per il loro straordinario lavoro che in queste ore svolgono e hanno svolto”.

