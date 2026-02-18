Tennis, Sinner ai quarti del torneo di Doha

Roma, 18 feb. (askanews) – Jannik Sinner ai quarti del torneo di Doha. L’azzurro si libera in due set e in un’ora e mezza dell’australiano Alexei Popyrin, battuto con i parziali di 6-3, 7-5. Un Jannik molto concreto al servizio (zero palle break concesse, il 79% di punti vinti con la prima), che nonostante qualche errore di troppo (15, di cui 12 con il diritto) ha archiviato la pratica senza rischiare nulla. Giovedì la sfida inedita contro il ceco Jakub Mensik, n°16 del mondo