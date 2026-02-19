Al via il Giro d’Italia per la Pace, a Napoli la prima tappa

NAPOLI (ITALPRESS) – Studentesse e studenti delle scuole cittadine, insieme a rappresentanti delle istituzioni e del mondo delle associazioni, hanno animato la prima tappa del Giro d’Italia per la Pace. L’iniziativa, promossa dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, ha l’obiettivo di stimolare una coscienza, una cultura e una politica di pace e di cura degli altri, partendo dalle giovani generazioni. Quest’anno, il Giro coincide con l’ottavo centenario del Transito del Patrono d’Italia, San Francesco d’Assisi, e con gli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana.

Il percorso ha preso il via da Napoli con una serie di appuntamenti organizzati dal Comune – Assessorato all’Istruzione e alle Famiglie. La Lampada della Pace è stata accolta in mattinata nello spazio antistante l’Istituto comprensivo “D’Aosta-Scura”, in piazza Montecalvario. A dare il benvenuto al simbolo del tour è stata l’assessora all’Istruzione e alle Famiglie Maura Striano, insieme al direttore del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace Flavio Lotti.

“Partire da un luogo simbolo come i Quartieri Spagnoli ha un valore profondo – ha dichiarato l’assessora Maura Striano -. Vogliamo che la pace non sia un concetto astratto, ma una pratica quotidiana di cura dell’altro. Vedere i nostri ragazzi così coinvolti dimostra che le scuole sono i veri cantieri dove si costruisce il futuro della nostra democrazia. Napoli risponde con l’entusiasmo dei suoi studenti, ribadendo che l’educazione alla cittadinanza attiva è l’unica via per contrastare ogni forma di violenza”.

Successivamente, studentesse e studenti sono stati ricevuti nell’Aula del Consiglio comunale. Ad accoglierli è stata la consigliera Mariagrazia Vitelli, in rappresentanza del Consiglio Comunale, e la Vicesindaco Laura Lieto, mentre i rappresentanti dei Consigli Municipali Junior hanno letto gli ordini del giorno dedicati al tema della pace. Contestualmente, in piazza Municipio, gli studenti hanno animato una performance dei Tamburi per la Pace, a cura dell’Associazione E.I.P. Italia.

“È stato un onore accogliere nella casa dei cittadini i giovani rappresentanti della nostra comunità – ha affermato la Vicesindaco Laura Lieto -. Vedere l’impegno con cui hanno redatto gli ordini del giorno per la pace ci riempie di speranza. Noi abbiamo il compito di proteggere questi spazi di democrazia e di dare voce ai più giovani, affinché le loro istanze diventino la base delle nostre scelte politiche locali e nazionali”.

La giornata inaugurale si è conclusa nel suggestivo scenario del Monastero di Santa Chiara. Qui si è svolta la costruzione simbolica delle “Fondamenta di Pace”, seguita da un confronto pubblico a cui ha partecipato il sindaco Gaetano Manfredi, insieme agli assessori Striano e Baretta, la direttrice dell’USR Monica Matano e Flavio Lotti.

“Napoli si conferma capitale di accoglienza e dialogo – ha sottolineato il sindaco Gaetano Manfredi -. In un momento storico segnato da troppi conflitti internazionali, le città hanno il dovere di farsi portavoce di un messaggio di distensione. Accogliere il Giro d’Italia per la Pace significa investire sulle nuove generazioni, affinché crescano con i valori della solidarietà e della convivenza civile. La partecipazione di oggi è la prova che la nostra comunità è pronta a fare la sua parte per un’Italia e un’Europa più giuste e oggi con l’annuncio ufficiale della visita del Papa a Napoli questa iniziativa assume ancora più valore”.

