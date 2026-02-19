X
Atp Rio de Janeiro, Passaro sconfitto agli ottavi di finale

| 19 Febbraio 2026 10:34 | 0 commenti

ROMA (ITALPRESS) – Francesco Passaro fuori agli ottavi di finale al Rio Open, ATP 500 sulla terra battuta al Jockey Club Brasileiro, il torneo di maggior prestigio in America Latina (montepremi $2.469.450). Rientrato in tabellone come lucky loser per il forfait del francese Alexandre Muller, il perugino (163 ATP) è stato battuto con il punteggio di 4-6, 7-6(0), 6-2 dal cileno Alejandro Tabilo (68 ATP), ex numero 19 del mondo.

