Dl Bollette, Pichetto: “Chi paga dice è troppo e chi riceve è troppo poco”

Roma, 19 feb. (askanews) – Su energia e bollette, con il nuovo decreto del governo “quelli che pagano dicono che pagano troppo e quelli che ricevono dicono che ricevono troppe poco. È la realtà di un sistema regolato, dove bisogna tenere un equilibrio rispetto alle disponibilità”. Lo ha affermato il ministro dell’Ambiente della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin a “Radio anch’io”, su Radio1 Rai, all’indomani del via libera del governo al provvedimento.

Per quanto riguarda le proteste delle società energetiche, “è chiaro che se si abbassano i prezzi, tutti i margini si abbassano”. Anche qui “si tratta di trovare un punto di equilibrio”, ha proseguito.