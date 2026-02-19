Sanremo, Raf: “Ho anche ricordi non proprio piacevoli, ma è gioia”

Milano, 19 feb. (askanews) – Raf sarà tra i protagonisti della 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 in gara con il brano “Ora e per sempre”, una ballad romantica e introspettiva che arriva dritta al cuore scritta a quattro mani con il figlio Samuele Riefoli. Raf si presenta in gara dopo 11 anni dal suo ultimo Sanremo: è la quinta partecipazione al Festival per il cantautore tra i più acclamati e padre del pop in Italia.”Sanremo vuol dire tensione, emozione, al tempo stesso gioia, voglia di esserci. Sanremo unisce tutta l’Italia da tanti anni con alti e bassi, ma comunque c’è sempre stato. Ed è un momento molto importante per gli italiani, ma poi è guardato anche all’estero. Ed è un palcoscenico importante se hai un progetto nuovo, un progetto di un album di inediti, se hai un tour. È importante perché hai modo di parlare anche di questo. Quindi, sì, io ho dei ricordi, ma anche non proprio piacevoli perché lì è capitato negli anni che la classifica della gara non era a mio favore, ma poi quelle stesse canzoni sono diventate delle grandi hit che poi durano nel tempo. Questa è la cosa che io mi aspetto, che è la cosa più importante al di là della gara”.Raf, all’anagrafe Raffaele Riefoli, torna sul palco del Teatro Ariston è una confessione sincera trasformata in musica. Non è solo una canzone, è un insieme di fotogrammi di vita vissuta, è un racconto autobiografico che prende forma attraverso parole cariche di verità.”Il testo nasce da un bigliettino trovato in un cassetto proprio nei giorni quando pensavo al testo. Mi è capitato che questo biglietto era il ritaglio di un quaderno del lontano ’96 che non era altro che la classica promessa di matrimonio che il sacerdote ti fa leggere, devi imparare memoria, poche righe che si concludono con finché morte non vi separi. Era scritto in spagnolo perché io e Gabriella ci siamo sposati a Cuba appunto nel ’96 e quella frase finale a me sembrava troppo malinconica allora l’ho sbarrata con una matita e ho scritto sotto sempre a matita in spagnolo. Ora e per sempre. Quella frase mi sono detto dopo averlo ritrovato, ho letto quella frase e ho detto, beh, mi sembra il titolo della canzone. Il titolo ce l’ho. Ora vado avanti col testo.Per Raf un ritorno che ha il sapore di una sfida, un nuovo capitolo della sua carriera ultra quarantennale, segnata ora dal ritorno in Warner Records / Warner Music Italy.”Vivo serenamente questo momento, voglio divertirmi e ce la metterà tutta affinché sia così. Voglio che questo Sanremo sia nell’album dei mie ricordi più belli – commenta Raf – Ora e per sempre è la storia d’amore di due persone che si sono conosciute verso la fine degli anni ’80 e che continuano a vivere insieme, confrontandosi con un mondo che è completamente cambiato e che loro non avrebbero mai potuto immaginare così. Questo amore che attraversa gli anni è contestualizzato rispetto a quello che è la realtà”.In occasione della serata delle cover, venerdì 27 febbraio sul palco dell’Ariston Raf duetterà con i The Kolors sulle note di “The Riddle”, una hit degli anni ’80, della pop star britannica Nik Kershaw.Dopo l’esperienza sanremese, Raf si dedicherà all’attività in studio per registrare il suo nuovo album e si appresterà a vivere una calda estate di live in tutta Italia del tour “Infinito – Estate 2026”, organizzato da Friends & Partners in collaborazione con Girotondo srl e MOMY RECORDS.