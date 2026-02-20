AmbrogioProfessional, tecnologia e vision per il verde del futuro

Milano, 19 feb. (askanews) – Ambrogio Robot accelera sul mercato professionale e presenta a MyPlant una nuova gamma di robot rasaerba per la gestione intelligente delle grandi aree verdi. Zucchetti Centro Sistemi, azienda italiana leader nell’innovazione tecnologica e della robotica da giardinaggio oggi anche specializzata per campi sportivi, golf club, parchi pubblici, strutture ricettive e grandi spazi aziendali. Nasce così la linea Ambrogio Professional, una gamma evoluta che integra intelligenza artificiale, navigazione satellitare RTK Cloud, sensoristica avanzata e sistemi di controllo remoto. Un prodotto che unisce prestazioni elevate, design Made in Italy – oggi riconoscibile anche dal nuovo colore nero – e un’infrastruttura digitale interamente europea, a garanzia della sicurezza dei dati.La strategia segna un passaggio importante: Ambrogio non è solo un robot rasaerba, ma un vero partner tecnologico per i professionisti del verde, con un’offerta che punta su salute e qualità del manto erboso, sostenibilità ambientale e sicurezza degli operatori. Ne ha parlato Antonio Fattorusso, neo Direttore Generale della Divisione Robotica di Zucchetti Centro Sistemi, illustra la strategia aziendale: “L’azienda è in direzione, anche per causa di nuove innovazioni che sta facendo adesso. Ha fatto anche il pressato, è stata sempre sul posto, sul campo dei professionisti alta gamma. Anche guardando il canale con i venditori, di servizio sul posto, sicuramente andiamo ancora più forte sulla gamma professionale”.Spazio anche a Michele Balò, Technical Sales Manager della Divisione Robotica, che ha approfondito i punti di forza tecnologici della gamma – dalla piattaforma Cloud al sistema Robot Park – e ha presentato le novità come Synt Pro, il robot dedicato alla manutenzione dei prati sintetici, già segnalato nella sezione MyInnovation. Centrale anche il tema della formazione, con l’organizzazione una Academy dedicata e di una rete di Professionisti Certificati Ambrogio Professional: “Abbiamo introdotto la gamma Professional in questo segmento di mercato perchè crediamo che i nostri punti di forza, come la lama di taglio, la vera lama di taglio a quattro punte, la durata delle batterie nei cicli di lavoro e anche il nostro cloud proprietario, con sede in Europa, possano essere dei punti unici di vendita per il mercato professionale. I nostri prodotti della gamma Professional coprono varie superfici, si va dai mille metri quadrati fino agli 80mila metri quadrati. Il nostro punto di forza, volevo ripeterlo un’altra volta, è quello proprio del cloud. E’ un cloud proprietario che riguarda la correzione della posizione dei nostri robot RTK e in più il cloud è la mente del nostro robot”.Ambrogio Robot conferma così una visione chiara: innovazione tecnologica e competenza umana devono procedere insieme per generare efficienza, sostenibilità e valore nel mercato della manutenzione professionale del verde.