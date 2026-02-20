Cunningham trascina Detroit contro New York nella notte Nba, Boston batte i Warriors

ROMA (ITALPRESS) – Dopo la pausa di qualche giorno per l’All-Star Weekend è ripartito lo spettacolo dell’Nba. Tra le sfide più attese della notte c’era quella tra New York e Detroit, rispettivamente terza e prima della Eastern Conference. Dopo un inizio a favore dei Knicks, sono stati i Pistons a prendere le redini della partita andando a vincere per 111-126 con uno straripante Cade Cunningham, che ha sfiorato una tripla doppia stellare da 42 punti, 8 rimbalzi e 13 assist, vanificando anche i 33 punti di Jalen Brunson e i 21 (con 11 rimbalzi) di Karl-Anthony Towns. A tenere il passo di Detroit, che trova la quarta vittoria consecutiva, sono i Boston Celtics, che superano i Golden State Warriors per 110-121 allungando nella parte centrale della partita per poi resistere nel quarto quarto. Payton Pritchard si prende la scena con 26 punti dalla panchina (6/11 da tre) ma arriva anche il contributo fondamentale di Jaylen Brown, con una tripla doppia da 23-15-13. Tra le fila dei Warrios, ancora privi di Stephen Curry, ha fatto il suo debutto Kristaps Porzingis, che ha chiuso con 12 punti in 17 minuti.

Tra le altre partite, vittoria schiacciante dei San Antonio Spurs contro i Phoenix Suns per 121-94: decisivi i 20 punti di Stephon Castle e i 17 di Dylan Harper dalla panchina, a cui si aggiungono altri 17 punti di Victor Wembanyama, non perfetto al tiro (47% dal campo) ma comunque come sempre positivo con 11 rimbalzi e 4 assist; per gli Spurs si tratta della settima vittoria di fila. Quarta vittoria nelle ultime cinque partite, invece, per i Los Angeles Clippers, che superano i Denver Nuggets dopo un finale giocato punto a punto, fino al 115-114. Fondamentale l’impatto di Bennedict Mathurin, che realizza 38 punti dalla panchina dimostrandosi glaciale dalla lunetta (12/13), a cui si aggiungono i 23 punti di un Kawhi Leonard in serata no da tre (1/7) e i 22 punti di Derrik Jones. Ai Nuggets non basta il solito Nikola Jokic e i suoi 22 punti e 17 rimbalzi. Vittorie casalinghe anche per Cleveland Cavaliers (112-84 contro i Brooklyn Nets) e Washington Wizards (112-105 contro gli Indiana Pacers), mentre vincono in trasferta Houston Rockets (101-105 contro i Charlotte Hornets, che avevano vinto dieci delle precedenti undici partite), Atlanta Hawks (107-117 contro i Philadelphia 76ers), Toronto Raptors (101-110 contro i Chicago Bulls) e Orlando Magic (94-131 contro i Sacramento Kings con 30 punti di Paolo Banchero).

