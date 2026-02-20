Turismo, Club del Sole si espande sul Garda con Le Palme Lazise

Forlì, 19 feb. (askanews) – Ventinove Villaggi in otto regioni e un modello che in Italia non ha precedenti nel turismo all’aria aperta: la gestione industriale di strutture che restano di proprietà delle famiglie. Club del Sole lo porta adesso sul Lago di Garda, a Lazise. “Con l’operazione di Lazise, continuiamo a consolidare un modello di business che sempre più vorremo riproporre e rafforzare nei prossimi anni, ovvero l’affitto d’azienda o del management di strutture di proprietà di terze persone – spiega l’Amministratore Delegato, Francesco Giondi -. E’ una tipologia di accordo che abbiamo avviato già qualche anno fa e che pensiamo possa essere una grande opportunità sia per noi sia per quelle famiglie che oggi ritengono di non avere più la volontà o il desiderio di gestire l’asset. Cercano quindi un interlocutore serio e credibile come Club del Sole in grado di riqualificare la struttura e tenerla attiva negli anni”. La famiglia resta dunque proprietaria e Club del Sole entra, investe e gestisce. Il modello è già stato testato in diverse località fra cui Desenzano, Viareggio, Jesolo, arrivando adesso sul versante veneto del Lago di Garda. “Già da qualche anno avevamo infatti l’ambizione di riuscire a consolidare il nostro posizionamento sul lago di Garda, essendo già presenti sulla sponda lombarda, precisamente a Desenzano del Garda – prosegue Giondi -. Siamo molto contenti di aver concluso questa acquisizione a Lazise, che è adiacente al parco divertimenti di Gardaland”. Cosa cambia, in concreto, per chi prenota? “Cerchiamo di dare al cliente un nuovo modo di prenotare, più facile, più veloce, più agile, che permette di scegliere fra un ampio ventaglio di opportunità che il territorio circostante propone – continua l’a.d. -. Allo stesso tempo cerchiamo di mettere a disposizione del cliente, durante il periodo della vacanza, il know-how di Club del Sole, soprattutto nella parte food and beverage e nell’entertainment, per offrire una vacanza Full Life Holidays a 360 gradi”. Il Gruppo guarda già oltre Lazise: “Con questo modello – conclude Giondi – vogliamo sicuramente puntare a nuove acquisizioni nel Centro-Sud Italia e consolidare sempre più l’area del Centro-Nord. Sul fronte interno, invece, stiamo promuovendo grandi investimenti, soprattutto in Trentino-Alto Adige, dove abbiamo aggiunto in portfolio tre strutture tra il 2024 e il 2025. Inoltre, a Tenuta Primero a Grado inaugureremo quest’anno seimila metri quadri di parco acquatico, il Primero Waterland, che sarà probabilmente uno dei più grandi parchi acquatici all’interno del gruppo, con il quale ci auguriamo di offrire un’esperienza davvero eccellente, soprattutto per le famiglie”. Dieci milioni di investimenti previsti sul Garda, una nuova acquisizione in Toscana, seimila metri quadri di parco acquatico in arrivo a Grado. Club del Sole alza il ritmo e punta a ridisegnare il turismo Open Air in Italia.