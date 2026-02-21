X
<
>

I coniugi cinesi Wang e Xu oro negli Aerials e poi bronzo insieme

| 21 Febbraio 2026 14:05 | 0 commenti

I coniugi cinesi Wang e Xu oro negli Aerials e poi bronzo insieme

Italpress, Top News Italpress
1 minuto per la lettura

LIVIGNO (ITALPRESS) – L’Olimpiade invernale di Milano-Cortina è diventata quasi una seconda luna di miele per i coniugi cinesi Wang Xindi e Xu Mengtao. I due specialisti degli aerials nei giorni scorsi avevano festeggiato l’oro nelle rispettive gare individuali: Xu aveva bissato il titolo olimpico di quattro anni fa mercoledì scorso, due giorni dopo a festeggiare era stato il marito, alla sua prima medaglia a cinque cerchi. Insieme nella vita, insieme in gara: Wang e Xu si sono ritrovati fianco a fianco nella mixed team, con Li Tianma – già bronzo nella prova vinta dal connazionale – a completare il terzetto. E per la squadra cinese è arrivata un’altra medaglia, un bronzo, alle spalle di Usa e Svizzera.
– foto Xinhua –
(ITALPRESS).

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SFOGLIA