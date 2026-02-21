Sanremo, Francesco Renga: c’è tutta la componente dei misteri umanità

Milano, 21 feb. (askanews) – Francesco Renga parteciperà in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo (24-28 febbraio 2026) con il brano “Il Meglio di Me”. Una delle voci più grandi della musica italiana torna da solista sul palco dell’Ariston. “Emozioni, ricordi, paure, Sanremo è un misto di tutto, diciamo che c’è tutta la componente dei misteri dell’umanità emotivamente parlando. Quindi c’è molta emozione che parte dalla canzone, perché rappresenta soprattutto una buona occasione per farsi ascoltare e far ascoltare una canzone nella quale credi. Come avete visto sono in splendida forma, mi preparo dal punto di vista fisico, poi all’allenamento vocale, ma soprattutto dieta, dieta, dieta, dieta, dieta”.”Il meglio di me” rappresenta una fotografia sincera e intensa di un momento significativo nella vita – artistica e personale – di Francesco Renga. Il brano nasce come un’intima riflessione sul percorso di crescita personale, in cui l’artista si confronta con le proprie fragilità e paure per imparare a gestirle senza trasferirle sugli altri. È uno sguardo profondo dentro sé stesso, un passo verso il cambiamento e verso la capacità di offrire il meglio di sé nelle relazioni con gli altri e nella vita.”Il brano racconta di un uomo che decide di affrontare le proprie paure e fragilità da solo, perché credo che questo si debba fare per riuscire poi attraverso questo processo a portare all’altro il meglio di noi”.Nella serata di venerdì 27 febbraio dedicata alle cover, al 76° Festival di Sanremo, Francesco Renga insieme a Giusy Ferreri si esibirà con “Ragazzo solo, ragazza sola”, versione del capolavoro “Space Oddity” cantata in italiano da David Bowie, con un testo riscritto da Mogol e pubblicata nel 1970. Sarà un emozionante omaggio a uno degli artisti più importanti di tutti i tempi David Bowie, a dieci anni dalla sua scomparsa, e allo stimatissimo paroliere della musica italiana, Mogol.Dopo aver attraversato l’Italia per tutta l’estate 2025 con oltre 30 concerti nelle principali città per celebrare i 20 anni di “Angelo”, Francesco Renga torna live nell’autunno 2026 in venue più intime con “LIVE TEATRI 2026”. Prodotto da Friends & Partners, il nuovo tour lo vedrà protagonista nei principali teatri italiani.