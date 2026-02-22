X
Iran, Araghchi: soluzione diplomatica è a portata di mano

Roma, 22 feb. (askanews) – “L’unica via è la diplomazia e ne abbiamo avuto prova on passato. C’è ancora una buona possibilità di arrivare a una soluzione diplomatica che sia un gioco win-win. Una soluzione è a portata di mano”. Lo ha detto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi intervistato da CBS News.

“Quindi non c’è bisogno di nessuna escalation militare che non pone nessuna pressione su di noi” ha aggiunto.

