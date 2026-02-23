Alfa Romeo riapre gli ordini di Giulia e Stelvio Quadrifoglio in Europa

TORINO (ITALPRESS) – Alfa Romeo conferma ancora una volta la propria dedizione verso i clienti annunciando la riapertura dell’ordinabilità in Europa di Giulia e Stelvio Quadrifoglio a partire da marzo. Una decisione che si inserisce nella strategia del Brand di estendere la produzione delle attuali Giulia e Stelvio fino al 2027, rispondendo alle richieste degli appassionati e mantenendo vivo il legame con due modelli iconici del Biscione. “Come annunciato al recente Bruxelles Motor Show 2026, riapriamo gli ordini di Giulia e Stelvio Quadrifoglio, mantenendo fede a una promessa fatta ai nostri clienti più attenti alle performance estreme e alle emozioni pure insite nel DNA Alfa Romeo. E’ il miglior modo per celebrare uno dei simboli più famosi nel mondo automotive che porta con sè una centenaria ricerca dell’eccellenza tecnica applicata alle competizioni e alle vetture di produzione. Il Quadrifoglio è l’espressione più autentica della sportività Alfa Romeo e delle nostre auto, pensate per chi ama davvero guidare, con il guidatore sempre al centro e siamo certi che continuerà a ispirare il nostro futuro. Un ringraziamento speciale va alla nostra rete di vendita, primo ambassador del Brand, che ogni giorno costruisce e consolida il rapporto con i nostri clienti, trasformando la passione per il prodotto e la competenza tecnica in un’esperienza premium coerente con i valori di eccellenza e performance che definiscono Alfa Romeo” dichiara Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo.

Giulia e Stelvio Quadrifoglio sono contraddistinte dal leggendario simbolo del DNA di Alfa Romeo, che fece il suo debutto nel lontano 1923 quando il pilota Ugo Sivocci vinse la Targa Florio con la sua Alfa Romeo RL impreziosita dal logo benaugurante. Da allora l’emblema identifica le più performanti vetture del marchio, sia quelle impegnate nei circuiti di gara, sia le più potenti ed esclusive vetture stradali. Non fanno eccezione Giulia e Stelvio Quadrifoglio, che coniugano tecnologie di ultima generazione a prestazioni adrenaliniche, offrendo un’esperienza di guida diretta e coinvolgente, tipica di Alfa Romeo. Nate dalla passione per la meccanica più raffinata e per la guida “pura”, le due vetture offrono un’esperienza diretta e coinvolgente, tipica di Alfa Romeo, in cui ogni scelta progettuale è orientata all’equilibrio assoluto tra leggerezza, rigidità strutturale e distribuzione ottimale dei pesi, contribuendo in modo determinante alla reattività e precisione di guida in ogni condizione. In particolare, la dinamica di guida best in class delle due vetture nasce dall’utilizzo di materiali ultraleggeri come l’alluminio per il motore e la fibra di carbonio per l’albero di trasmissione, cofano, spoiler, minigonne, plancia e pannelli. Inoltre, su Giulia, l’aerodinamica attiva è assicurata dallo splitter anteriore in carbonio: quando attivato controlla la qualità di flusso d’aria che passa sotto il veicolo, aumentando stabilità e prestazioni. Non ultimo, il sistema di scarico Akrapovic, conferisce un sound inconfondibile e un timbro profondo, capace di tradurre in emozione acustica l’anima sportiva del motore, amplificando il legame tra vettura e guidatore.

Sotto il cofano di entrambi i modelli ruggisce il 2.9 V6 da 520 CV, che incarna tutta la tradizione sportiva Alfa Romeo e restituisce alla guida quella connessione istintiva tipica del marchio. Una configurazione che esprime al massimo l’eccellenza ingegneristica del Brand e che offre agli appassionati di guida pura un equilibrio straordinario tra emozione e prestazione. Il propulsore è abbinato al differenziale autobloccante meccanico che contribuisce a migliorare il comportamento della vettura e la motricità, ottimizzando il trasferimento di coppia, aumentando stabilità, agilità e velocità in curva. Su Giulia il potente V6 è abbinato alla trazione posteriore (RWD) mentre su Stelvio è disponibile con la trazione integrale Q4. Il look iconico dei due modelli Quadrifoglio trae ispirazione dal mondo delle corse e fonde tradizione e innovazione: cerchi ultraleggeri bruniti a 5 fori – da 19″ per la Giulia e da 21″ per Stelvio – con le sportivissime pinze freno grigio anodizzato e spoiler posteriore in fibra di carbonio per la berlina ad alte prestazioni. La stessa caratterizzazione racing si ritrova nell’ambiente interno dove spiccano i sedili sportivi “Racing Sparco” in pelle e Alcantara con dettagli in carbonio. Le livree disponibili sono Rosso Etna, Verde Montreal, Blu Misano, Grigio Vesuvio, Nero Vulcano e Rosso Alfa.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).