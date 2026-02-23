Buonfiglio “Abbiamo le carte in regola per una candidatura forte di Roma per le Olimpiadi 2040”

ROMA (ITALPRESS) – “Ricordiamoci come non abbiamo avuto le Olimpiadi di Roma e ricordiamoci il successo che abbiamo avuti qui a Milano-Cortina. Se tutte le parti in causa condividono e si confrontano per un percorso che deve partire da subito, allora l’Italia non ha paura di candidare nessuno. Abbiamo territorio, innovazione, impianti: avremmo il tempo”. Così il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, intervenuto a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, sulla possibilità di una candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2040.

“Costruire una candidatura forte in un momento in cui abbiamo una credibilità internazionale, penso che si possa fare. Ma deve essere un discorso chiaro, trasparente, condiviso con i numeri e non solo con la passione. Dobbiamo aggiungere competenza, determinazione e guai ad essere superficiali. Abbiamo le carte in regola per poter immaginare altro percorso da protagonisti”, ha aggiunto.

