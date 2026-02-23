OKC ferma Cleveland nella notte Nba, Celtics e Magic battono Lakers e Clippers

ROMA (ITALPRESS) – Si ferma a sette la striscia di vittorie consecutive dei Cleveland Cavaliers, che nell’ultima giornata di Nba perdono in casa degli Oklahoma City Thunder. 121-113 il risultato finale maturato grazie anche alle triple di Isaiah Joe (6/11 dall’arco e 22 punti totali) e Cason Wallace (4/8 e 20 punti con 10 assist). Nella serata di ieri sono arrivate anche i successi interni di Atlanta e Golden State. Gli Hawks, reduci da quattro sconfitte nelle precedenti cinque partite, impongono il quarto stop consecutivo ai Brooklyn Nets per 115-104 allungando nell’ultimo quarto grazie alla doppia doppia da 26 punti e 12 rimbalzi di Jalen Johnson. I Warriors, invece, giocano una partita molto solida ai Denver Nuggets soffrendo un po’ solo nel terzo quarto, prima di effettuare il controsorpasso nell’ultimo parziale: 128-117 il risultato finale grazie agli oltre 20 punti a testa di Moses Moody (23), Al Horford (22) e De’Anthony Melton (20), ma anche grazie ai 44 punti pescati dalla panchina contro i 20 dei Nuggets, a cui non basta la tripla doppia da 35-20-12 di Nikola Jokic.

Perdono, invece, tra le mura amiche, le due squadre di Los Angeles: i Lakers, cadono per 89-111 contro i Boston Celtics, trascinati da Jaylen Brown (32-8-7 nonostante il 10/28 dal campo) e Payton Pritchard (30 punti dalla panchina con il 6/9 da tre), fondamentali nel centrare la terza vittoria di fila, l’ottava nelle ultime nove partite. I Clippers, invece, vengono sorpresi dal parziale di 0-6 che gli Orlando Magic riescono a realizzare a due minuti dalla fine, perdendo per 109-111 al termine di una partita molto tirata: decisamente entusiasmante il testa a testa tra Kawhi Leonard, che chiude con 37 punti nonostante il 2/7 da tre, e Desmond Bane, che di punti ne fa 36. Ai Clippers, inoltre, non bastano i 21 punti dalla panchina di Bennedict Mathurin, perché i Magic rispondono con Paolo Banchero (16-7-8) e Wendell Carter Jr (15 punti e 14 rimbalzi). Vittorie esterne anche per i Portland Trail Blazers (77-92 sui Phoenix Suns), New York Knicks (99-105 sui Chicago Bulls), Philadelphia 76ers (108-135 contro i Minnesota Timberwolves), Charlotte Hornets (112-129 contro i Washington Wizards), Dallas Mavericks (130-134 sugli Indiana Pacers) e Toronto Raptors (94-122 sui Milwaukee Bucks).

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).