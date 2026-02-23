Ranking Atp aggiornato al 23 febbraio, Alcaraz incrementa il proprio vantaggio su Sinner

ROMA (ITALPRESS) – Carlos Alcaraz aumenta di 300 punti il suo vantaggio su Jannik Sinner nel nuovo ranking ATP. L’azzurro ne ha guadagnati solo 100, per effetto dell’eliminazione ai quarti di finale contro Jakub Mensik all’ATP 500 di Doha. Lo spagnolo, invece 400, per aver vinto il titolo in Qatar: ai 500 assegnati per il successo nel torneo vanno infatti sottratti i 100 che aveva ottenuto nell’edizione 2025. Sinner ha ora 10.400 punti, 3.150 in meno del suo rivale Alcaraz, a questo punto sicuro di rimanere numero 1 del mondo anche dopo i primi due Masters 1000 della stagione, Indian Wells e Miami. E dunque almeno di eguagliare le 66 settimane da numero 1 in carriera di Sinner. Nelle due tappe del Sunshine Double, infatti, Jannik può guadagnare fino a 2000 punti, se dovesse trionfare in entrambi i tornei, che non ha disputato l’anno scorso a causa dello stop forzato. Non abbastanza per colmare l’attuale divario con Alcaraz. Lo spagnolo, che nel 2025 ha raggiunto la semifinale a Indian Wells, persa contro Jack Draper, ed è stato a sorpresa eliminato all’esordio a Miami dal belga David Goffin, vedrà uscire dalla sua classifica solo 410 punti. Dunque potrà aggiungerne un massimo di 1.590.

Per quanto riguarda gli italiani due giocatori in Top 5 (resta stabile Lorenzo Musetti) e tre in Top 20 (Flavio Cobolli, semifinalista a Delray Beach e in campo questa settimana ad Acapulco come Mattia Bellucci). Luciano Darderi, che sarà impegnato a Santiago, è sempre numero 21, con l’obiettivo di garantire all’Italia per la prima volta la compresenza di quattro giocatori tra i primi 20 del mondo nel ranking ATP. Diventano otto i Top 100 italiani, perché Luca Nardi è scivolato alla posizione numero 109 perché sono usciti i punti degli ottavi di finale all’ATP 500 di Doha del 2025. E rischia di finire ancora più indietro non essendosi qualificato a Dubai dove l’anno scorso aveva raggiunto il primo quarto di finale ATP. Tra i migliori 20 italiani, chi guadagna più posizioni questa settimana è il perugino Francesco Passaro (144, +19) grazie agli ottavi di finale all’ATP 500 di Rio de Janeiro, in campo a Santiago come Darderi, Matteo Berrettini e Andrea Pellegrino che ha superato le qualificazioni.

Questa la top ten della nuova classifica Atp:

1. Carlos Alcaraz (Esp) 13.550 (–)

2. Jannik Sinner (Ita) 10.400 (–)

3. Novak Djokovic (Srb) 5.280 (–)

4. Alexander Zverev (Ger) 4.555 (–)

5. Lorenzo Musetti (Ita) 4.405 (–)

6. Alex De Minaur (Aus) 4.235 (–)

7. Taylor Fritz (Usa) 4.220 (+1)

8. Felix Auger-Aliassime (Can) 4.080 (-1)

9. Ben Shelton (Usa) 4.050 (–)

10. Alexander Bublik (Kaz) 3.405 (–)

20. Flavio Cobolli 2.039 (–)

21. Luciano Darderi 1.904 (–)

57. Matteo Berrettini 910 (–)

64. Lorenzo Sonego 850 (+1)

88. Matteo Arnaldi 665 (-3)

109. Luca Nardi 554 (-15)

110. Mattia Bellucci 553 (-1)

111. Francesco Maestrelli 553 (-1)

137. Andrea Pellegrino 447 (+3)

144. Francesco Passaro 431 (+19)

SABALENKA REGINA WTA, PAOLINI SETTIMA

Solo una variazione nella top ten del ranking Wta. Al comando c’è sempre Aryna Sabalenka, per la settantunesima settimana consecutiva (la 79esima complessiva: lo era stata già dall’11 settembre al 5 novembre 2023): la 27enne di Minsk mantiene 3.087 punti di vantaggio su Iga Swiatek: la 24enne di Varsavia, ex regina del tennis mondiale, aveva perso la leadership ad ottobre del 2024 dopo 125 settimane complessive (le ultime 50 consecutive). Sul terzo gradino del podio c’è sempre la regina di Melbourne, la kazaka Elena Ribakina – a soli 335 punti dalla polacca -, che conferma il “best”. In quarta posizione stabile la statunitense Coco Gauff, che precede la connazionale Jessica Pegula, che resta quinta nonostante il successo negli Emirati Arabi Uniti. Alle sue spalle c’è la terza americana nell’élite mondiale, Amanda Anisimova, che si conferma sesta. Subito dietro alla 24enne di Freehold, New Jersey, risale Jasmine Paolini, settima, che scavalca Mirra Andreeva, scivolata all’ottavo posto: la 18enne russa non ha confermato i punti del successo a Dubai di dodici mesi fa uscendo di scena nei quarti (per mano di Anisimova). Stabile in nona posizione l’ucraina Elina Svitolina, così come in decima Victoria Mboko, 19enne canadese entrata nell’élite mondiale la scorsa settimana.

Per quanto riguarda le azzurre leader è ancora Jasmine Paolini: la 29enne di Bagni di Lucca guadagna una posizione e ritorna sulla settima poltrona. Alle sue spalle, fa un passo indietro Elisabetta Cocciaretto, costretta al ritiro a Dubai (infortunio alla coscia sinistra) dopo aver superato le qualificazioni. Ne fa due Lucrezia Stefanini, ora al numero 139. Scende ancora Lucia Bronzetti, uscita a fine ottobre scorso dalla top cento: la romagnola è numero 143. Una posizione in meno anche per Nuria Brancaccio, ora al numero 165: la 25enne di Torre del Greco precede Lisa Pigato, che fa tre passi indietro al numero 196, sempre più o meno in zona “best”. Scende un gradino rispetto ad una settimana fa anche Silvia Ambrosio, ora numero 206.

Questa la top ten della nuova classifica Wta:

1. Aryna Sabalenka (Blr) 10.675 (–)

2. Iga Swiatek (Pol) 7.588 (–)

3. Elena Rybakina (Kaz) 7.253 (–)

4. Coco Gauff (Usa) 6.803 (–)

5. Jessica Pegula (Usa) 6.768 (–)

6. Amanda Anisimova (Usa) 6.070 (–)

7. Jasmine Paolini (Ita) 4.047 (+1)

8. Mirra Andreeva (Rus) 4.001 (-1)

9. Elina Svitolina (Ukr) 3.845 (–)

10. Victoria Mboko (Can) 3.214 (–)

Così le altre italiane:

41. Elisabetta Cocciaretto 1.290 (-1)

139. Lucrezia Stefanini 550 (-2)

143. Lucia Bronzetti 540 (-3)

165. Nuria Brancaccio 443 (-1)

196. Lisa Pigato 374 (-3)

206. Silvia Ambrosio 351 (-1)

209. Camilla Rosatello 346 (+9)

252. Jessica Pieri 285 (-6)

266. Tyra Caterina Grant 266 (+3)

