A Sanremo sale l’attesa, generazioni divise: rapper vs veterani

Sanremo, 24 feb. (askanews) – Fan in attesa dalla mattina fuori dall’Ariston per vedere i cantanti arrivare per interviste e appuntamenti con la stampa. A poche ore dal via del 76esimo Festival di Sanremo si fanno previsioni e si esprimono preferenze, sperando in una foto da vicino o un autografo. Emerge una spaccatura tra generazioni: i ragazzi sostengono i loro coetanei, rapper e non, mentre altre generazioni vorrebbero sul podio i “veterani” dell’Ariston come Francesco Renga o Arisa.”Francesco Renga, siamo qui per lavoro ma speriamo passi lui, Laura Pausini, Arisa. Io Arisa” dicono due fan. “Non sono informata sui giovani io sono per i big di una volta, diciamo i veterani” sostiene una. “Nayt, Ci piace tutto, fa musica per ragazzini come noi, ci piace il suo stile” dicono dei ragazzi. “Sono qui per mio figlio, vuole Chiello, Nayt, io Raf” afferma una donna. “Sayf perché è di Genova, lo conosciamo, l’anno scorso c’era Bresh, noi siamo team Liguria” dice una ragazza.”Io voglio vedere Tredici Pietro, mi incuriosisce – sostiene una donna – Fedez tra i big”. “Spererei di vedere J-Ax, speriamo che sia una bella serata, il biglietto non lo ho, ma mi accontento di stare qui, spero vinca J-Ax” aggiunge un’altra.