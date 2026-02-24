Biathlon, a Giacomel riscontrata anomalia di conduzione elettrica a livello atriale “Stagione finita, sono distrutto”

ROMA (ITALPRESS) – Tommaso Giacomel ha concluso la serie di indagini diagnostiche presso l’ospedale Galeazzi di Milano svolte dalla Commissione Medica Fisi in collaborazione con il professor Daniele Andreini, dove è stato sottoposto ad una Tac, ad una risonanza magnetica e ad un test da sforzo massimale, tutti risultati nella norma.

Un successivo studio elettrofisiologico, fa sapere la Fisi, ha evidenziato un’anomalia di conduzione elettrica a livello atriale che ha consigliato una successiva ablazione, già effettuata e perfettamente riuscita. Il 25enne biatleta azzurro delle Fiamme Gialle, costretto a ritirarsi per un malore durante la mass start olimpica di Anterselva, verrà dimesso giovedì mattina e fra due settimane si sottoporrà ad ulteriori controlli già programmati che, una volta superati, gli consentiranno di tornare ad allenarsi regolarmente.

“La mia stagione è finita, sono distrutto”, ha commentato Giacomel nelle storie del suo account di Instagram. L’azzurro, assieme al francese Eric Perrot, era in lotta per la conquista della Coppa del Mondo generale di biathlon, un traguardo che deve giocoforza rimandare al prossimo futuro.

