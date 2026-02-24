X
Sanremo, Conti scherza: Yaman più abbronzato ma vinco sul fisico

| 24 Febbraio 2026 18:04

Sanremo, 24 feb. (askanews) – “Sull’abbronzatura mi batte, sul fisico non tanto”. Carlo Conti accoglie con una battuta l’ingresso alla conferenza stampa quotidiana di Sanremo Can Yaman attore emodello, co-conduttore della prima serata del Festival.L’attore turco è stato protagonista di varie serie tv di successo, l’ultima “Sandokan”, in cui interpreta il protagonista, il pirata della Malesia nato dalla penna dello scrittore Emilio Salgari.

