Sanremo, il trio Blind, El Ma and Soniko porta la Gen Z all’Ariston

Sanremo, 23 feb. (askanews) – Il trio Blind, El Ma e Soniko è in gara nella sezione Nuove Proposte del 76° Festival di Sanremo con il singolo “NEI MIEI DM”, un brano pop-dance energico e moderno che racconta un flirt all’epoca dei social, attraverso il linguaggio della Gen Z fatto di messaggi, attese e desideri. Il ritornello incisivo rende il brano riconoscibile e con tutte le carte in regola per accompagnare anche la stagione estiva. Ai microfoni di askanews ospiti del Villaggio del Festival a Villa Ormond, i tre ragazzi hanno raccontato come nasce il trio e che prospettive ci sono per il futuro.La formazione un progetto originale nato nel 2025 che unisce tre anime artistiche diverse ha conquistato il suo posto all’Ariston vincendo Area Sanremo 2025, il concorso organizzato dalla città di Sanremo e dall’Orchestra Sinfonica, superando selezioni a cui hanno partecipato oltre 500 candidati e si sono conquistati il pass per accedere alla finale all’Ariston per la categoria delle Nuove Proposte. “Siamo un progetto pop, portiamo i messaggi privati al pubblico” hanno raccontato.