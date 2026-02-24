Sanremo, Mazzariello: in gara tra i giovani “temo” di più Angelica Bove

Sanremo, 23 feb. (askanews) – “Manifestazione d’Amore” è il brano con cui Mazzariello ha conquistato la giuria di Area Sanremo, guadagnandosi un posto tra le Nuove Proposte del Festival. Dai microfoni di askanews al Villaggio del Festival, il giovane cantautore salernitano racconta il suo brano e quali sono le manifestazioni d’amore più importanti. Una canzone che racconta la frenesia della città, la corsa continua e il rischio di perdere ciò che conta davvero, fino alla consapevolezza che solo i legami autentici riescono a dare colore al caos quotidiano. “Grandi successi” è il nuovo EP di Mazzariello, in uscita il 27 febbraio per Futura Dischi / Epic Records Italy.