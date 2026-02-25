Atp Acapulco, buona la prima per Cobolli e Bellucci

1 minuto per la lettura
ROMA (ITALPRESS) – Flavio Cobolli e Mattia Bellucci hanno superato il primo turno dell’”Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC”, il torneo Atp 500 in scena sul duro all’Arena GNP Seguros di Acapulco, in Messico (con montepremi totale pari a 2.469.450 dollari).
Il romano Cobolli, numero 20 del mondo e quinta forza del tabellone, ha sconfitto per 7-6 (3) 7-6 (3) il ventenne messicano Rodrigo Pacheco Mendez, 218 del ranking internazionale, in tabellone grazie a una wild card, capace di raggiungere i quarti di finale lo scorso anno ad Acapulco. Ora affronterà il ceco Dalibor Svrcina (123 Atp).
Il lombardo Bellucci, 110 del mondo, ha messo a segno la prima vittoria nel circuito internazionale del 2026 battendo per 7-6 (5) 6-3 il lucky loser australiano Rinky Hijikata, numero 115 del ranking Atp, entrato in tabellone al posto dello statunitense Sebastian Korda, fresco vincitore del torneo di Delray Beach. Negli ottavi di finale affronterà lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, 14 della classifica internazionale e testa di serie numero 4 del seeding
