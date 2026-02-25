BTM 2026, Santanchè “Sud asset fondamentale per la crescita del turismo e dell’industria”

BARI (ITALPRESS) – “BTM è una fiera bellissima, che sta crescendo sempre di più, così come sta crescendo il turismo italiano: i primi dati ci parlano di un 2026 in aumento, anche grazie all’impatto delle Olimpiadi invernali, e di una maggiore attrattività dei mesi di spalla. Il Sud, che a gennaio fa un +3% nelle presenze turistiche, e la Puglia, che nel 2025 è stata la Regione meridionale col maggiore tasso di crescita di arrivi e pernottamenti, sono parte integrante di questo successo. E il turismo è uno degli asset principali della crescita industriale del Mezzogiorno, che negli ultimi anni ha registrato dati superiori alla media italiana, e questo credo che sia un altro gran gol segnato dal Governo Meloni”. Queste le parole del ministro del Turismo Daniela Santanchè al panel inaugurale della XII edizione di BTM Italia – Business Tourism Management, il salone del turismo sostenuto dalla Regione Puglia e da Pugliapromozione.

“Ma la Puglia deve anche saper guardare al di là del turismo balneare – ha proseguito -. Deve promuovere di più i territori meno noti, lavorare sulla qualità, e favorire politiche di destagionalizzazione. Deve capire, dobbiamo capire insieme all’assessore regionale con il quale c’è un ottimo rapporto, dove investire per i prossimi cinque anni. Ci sono tanti tipi di turismo e bisogna puntare alla diversificazione dell’offerta. In quest’ottica, i Giochi del Mediterraneo saranno una grande opportunità, sia per Taranto che per la Puglia e per tutta Italia: un’occasione straordinaria di crescita e sviluppo economico, turistico e territoriale, che ci darà una nuova possibilità, dopo il successo di Milano Cortina, di mostrare al mondo il nostro valore”.

