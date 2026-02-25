Calcio, Kalulu: “Rosso con l’Inter? Ho spento il telefono”

Roma, 25 feb. (askanews) – Intervistato dall’Equipe Pierre Kalulu ha parlato dell’episodio che l’ha visto coinvolto assieme ad Alessandro Bastoni in Inter-Juvenuts. Il difensore bianconero vuole pensare solamente alle prossime gare di campionato, ma soprattutto al match più vicino: il ritorno di Champions contro il Galatasaray, nel quale la Juventus dovrà rimontare il difficilissimo 5-2 dell’andata per cui l’ex Milan non vuole trovare scuse. Ecco le sue parole al quotidiano sportivo francese: “Frustrazione? Ho spento il telefono per non alimentarla. In tanti hanno parlato ma alla fine la squalifica è rimasta. Meglio lasciarmi tutto alle spalle”.

“Non credo che la partita contro l’Inter abbia influito su quella contro il Galatasaray. Sembrerebbe che cerchiamo scuse, invece abbiamo sbagliato la partita. Sono stato anch’io tifoso e so come funzionano le critiche. Sul momento c’è la frustrazione, la sfoghi sui social e poi te ne vai a dormire. Anche se ti criticano come persona, non va preso come qualcosa di personale. Mi dico sempre che se non voglio leggere certe cose, non devo andare sui social, neppure quando le cose vanno bene. Non ho bisogno che un qualsiasi utente mi dica se ho giocato bene o no”.

Sugli obiettivi con la Juve: “Voglio continuare così, solo il campo ti dà legittimità anche agli occhi dei compagni. Gli avversari vanno studiati per spingerli a fare quello che non sono abituati a fare. Bisogna saper anticiparli di due o tre mosse, un po’ come negli scacchi. L’obiettivo è di essere il migliore e non solo difendere bene”.