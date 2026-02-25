X
Discarica abusiva di rifiuti speciali altamente inquinanti, 2 denunce in provincia di Catanzaro

| 25 Febbraio 2026 11:19

Discarica abusiva di rifiuti speciali altamente inquinanti, 2 denunce in provincia di Catanzaro

Italpress, Calabria Italpress
1 minuto per la lettura

CATANZARO (ITALPRESS) – I Carabinieri hanno posto sotto sequestro, a Motta Santa Lucia, in provincia di Catanzaro, un’area di circa 120 metri quadrati abusivamente adibita a deposito incontrollato di rifiuti, tra cui rifiuti speciali pericolosi altamente inquinanti.

Due persone, padre e figlio, sono state denunciate alla Procura di Lamezia Terme, rispettivamente in qualità di concessionario a titolo gratuito e proprietario del terreno agricolo, per avervi volontariamente depositato, senza alcun titolo autorizzativo, diverse decine di rifiuti ingombranti, tra cui carcasse di veicoli, materiale ferroso di vario tipo, nonché vetro, vernici e materiale plastico, tutti notoriamente pericolosi per la salute delle persone.

