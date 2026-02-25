Serie A, gli arbitri della 27esima giornata: Roma-Juventus a Sozza, Fabbri per Inter-Genoa

ROMA (ITALPRESS) – Sarà Simone Sozza ad arbitrare Roma-Juventus, big-match della 27esima giornata di Serie A in programma domenica 1 marzo alle 20.45. Insieme al fischietto della sezione di Seregno, ci saranno i guardalinee Costanzo e Lo Cicero, il quarto ufficiale di gara Sacchi e gli arbitri Var Di Bello e Di Paolo. Il 27esimo turno sarà aperto da Parma-Cagliari, anticipo del venerdì (ore 20.45) che sarà diretto da Luca Massimi di Termoli. Tre le gare fissate per sabato: alle 15 Como-Lecce che è stata affidata a Francesco Fourneau di Roma, alle 18 Verona-Napoli match per il quale è stato designato Andrea Colombo di Como e alle 20.45 Inter-Genoa. La sfida tra la capolista di Chivu e il Grifone di De Rossi sarà arbitrata da Michael Fabbri di Ravenna.

Parma – Cagliari (27/02, ore 20.45)

arbitro: Massimi di Termoli

Como – Lecce (28/02, ore 15)

arbitro: Fourneau di Roma

Verona – Napoli (28/02, ore 18)

arbitro: Colombo di Como

Inter – Genoa (28/02, ore 20.45)

arbitro: Fabbri di Ravenna

Cremonese – Milan (ore 12.30)

arbitro: Massa di Imperia

Sassuolo – Atalanta (ore 15)

arbitro: Marchetti di Ostia Lido

Torino – Lazio (ore 18)

arbitro: Abisso di Palermo

Roma – Juventus (ore 20.45)

arbitro: Sozza di Seregno

Pisa – Bologna (02/03, ore 18.30)

arbitro: Feliciani di Teramo

Udinese – Fiorentina (02/03, ore 20.45)

arbitro: Pairetto di Nichelino

