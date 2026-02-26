Giustizia, Conte a Nordio: state realizzando disegno di politica criminale

Roma, 25 feb. (askanews) – “Sin dall’inizio state realizzando un disegno di politica criminale, a partire dalla norma su rave party, un’oscenità andata in Gazzetta Ufficiale e poi finalmente modificata perché criminalizzavate persone che si riunivano per ascoltare musica. Da lì è stato tutto un crescendo. Oggi abbiamo tantissime nuove fattispecie di reato con decine e decine di inasprimenti di pene. Avete eliminato l’abuso d’ufficio e vi siete presi una stangata da parte dell’Unione europea, avete ridimensionato completamente il traffico di influenze illecite e lei, signor ministro, ha fatto una crociata nei confronti delle intercettazioni”. Così il presidente di M5s, Giuseppe Conte, a Palermo a un evento sul referendum sulla riforma della magistratura, assieme al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, presente sul palco.