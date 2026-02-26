Michelin premia 67 flotte con Attestato per la Gestione Sostenibile dei Pneumatici

MILANO (ITALPRESS) – Un pneumatico può avere fino a sei vite. E’ il messaggio al centro della conferenza stampa con cui Michelin Italiana ha presentato a Milano la quinta edizione dell’Attestato per la Gestione Sostenibile dei Pneumatici, iniziativa che premia le aziende di trasporto impegnate in un modello di utilizzo “multi vita” degli pneumatici.

I risultati ambientali sono significativi. Le flotte che hanno adottato il modello nell’ultimo anno hanno consentito un risparmio di 8.228 tonnellate di CO2, equivalenti alle emissioni annue di circa 6.000 automobili, e di 2.904 tonnellate di materie prime, pari a quelle necessarie per produrre circa 41.500 pneumatici nuovi per autocarro.

Accanto all’impatto ambientale emergono anche benefici economici rilevanti. Il modello “multi vita” permette una riduzione del costo chilometrico di circa il 33%, con risparmi che possono arrivare fino al 40% rispetto all’acquisto di pneumatici nuovi. In pratica, lo pneumatico viene prima riscolpito e successivamente ricostruito, fino a raggiungere complessivamente sei cicli di vita. Ogni operazione di riscolpitura consente di incrementare la percorrenza chilometrica del 25%.

Un processo che, sottolinea l’azienda, non compromette la sicurezza. Ogni carcassa viene sottoposta a 86 controlli nelle fasi pre e post intervento e, secondo i dati Michelin, il tasso di incidentalità risulta addirittura in diminuzione.

Un bilancio che conferma l’efficacia delle pratiche virtuose nella gestione dei parchi veicoli. Per il quinto anno consecutivo, Michelin ha rinnovato l’Attestato, assegnandolo a 67 aziende, quasi il doppio rispetto allo scorso anno, per un parco circolante complessivo che supera i 23.000 veicoli.

Per ottenere l’Attestato per la Gestione Sostenibile dei Pneumatici, le aziende di trasporto devono rispettare una soglia minima del 30% di pneumatici ricostruiti e del 10% di pneumatici riscolpiti sul totale dei pneumatici montati sul parco circolante effettivo. L’iniziativa è rivolta alle flotte del trasporto merci e persone, oltre ai mezzi impiegati nei settori cava-cantiere.

“L’Attestato per la Gestione Sostenibile dei Pneumatici rappresenta un percorso condiviso di responsabilità ambientale e sostenibilità economica tra Michelin e le aziende dell’autotrasporto italiano”, ha dichiarato Silvia Vergani, direttrice marketing di Michelin Italiana. “Il numero record di flotte premiate conferma che la sostenibilità è una leva concreta di competitività per il settore”. Vergani ha inoltre sottolineato come ogni pneumatico ricostruito consenta di risparmiare circa 50 kg di materie prime e come le operazioni di riscolpitura contribuiscano anche a ridurre i consumi di carburante.

La quinta edizione dell’Attestato coincide con i 120 anni di presenza di Michelin in Italia, primo Paese, dopo la Francia, in cui il gruppo si è insediato nel 1906. Un anniversario che, spiega l’azienda, non rappresenta solo una ricorrenza storica, ma ribadisce il ruolo strategico dell’Italia all’interno del gruppo. Michelin dispone nel Paese di una capacità produttiva potenziale di circa 14 milioni di pneumatici l’anno ed è il principale datore di lavoro del comparto, con oltre 3.800 dipendenti distribuiti nei tre stabilimenti piemontesi di Torino, Alessandria e Cuneo, oltre alla sede commerciale di Milano.

