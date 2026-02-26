Milano, Book Pride 2026: la forza della poesia e della speranza

Milano, 26 feb. (askanews) – Saranno moltissimi i nomi dall’Italia e dall’estero che giungeranno a Book Pride a Milano per “La speranza è la cosa con le piume”, come recita il tema dell’edizione 2026. Da Clara Usòn a William Wall, da Daniele Mencarelli a Francesco Costa, e ancora Nicole Flattery, Lukas B rfuss, Steffen Kopetzky, Lea Melandri e molti altri. Francesca Mancini, responsabile del coordinamento editoriale della fiera dell’editoria indipendente ha racontato ad askanews che cosa succederà nell’edizione 2026, dal 20 al 22 marzo al Superstudio Maxi.