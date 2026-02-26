Sanremo, Ermal Meta: paradosso oggi, scrolliamo bimbi morti e gattini

Sanremo, 26 feb. (askanews) – “Il silenzio è il grande tema di oggi. Questa canzone parla del paradosso del mondo in cui viviamo oggi, se non ascolti il testo ti verrebbe voglia di ballare, ma se ascolti le parole ti rendi conto di quello che dice e questo sembra il mondo di oggi in cui scrollando sui telefonini vedi gattini, feste, palestra, poi c’è la guerra, bambini che muoiono, e ancora gattini…. è tutto uguale e sullo stesso piano. Io ho voluto fare una canzone specchio del mondo in cui viviamo e per il fatto che oggi fanno più rumore gli adulti dei bambini e da genitore questo mi preoccupa”. Così Ermal Meta in conferenza stampa a Sanremo, parlando della sua canzone in gara, “Stella stellina”, che parla di una bambina morta a Gaza nella guerra.