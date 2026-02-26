X
Sanremo, flash mob Sal da Vinci con novelli sposi: “Per me sempre sì”

26 Febbraio 2026

Sanremo, 26 feb. (askanews) – Bagno di folla (e sole) per il cantautore Sal Da Vinci, protagonista di un flash mob con alcuni novelli sposi – che si sono giurati amore eterno – davanti alla Cattedrale di San Siro a Sanremo. L’artista vestito di bianco ha cantato per i presenti “Per me sempre sì”, il suo brano, definito un inno al matrimonio, in gara al 76esimo Festival di Sanremo. Poi ha chiesto a una coppia di convolare a nozze e la risposta di lui è stata “amore ti prometto amore”, lei: “Per me sempre sì”.

