Sanremo, Patti Pravo: Io donna nata libera, Italia un po’ in ritardo

Roma, 26 feb. (askanews) – “Io sono nata così, non ho avuto nessuna restrizione, né in famiglia, né dalla vita. Io ho fatto tutto ciò che mi pareva, nel bene e nel male, spero che anche le altre donne facciano lo stesso”: così Patti Pravo, che porta in gara a Sanremo il brano “Opera”, in conferenza stampa a Sanremo nel terzo giorno della kermesse.”Ieri stavo vedendo una cosa sugli egizi, c’erano tante donne capo, avevano un grande potere. Noi siamo un po’ in ritardo. Il potere dobbiamo prendercelo da sole”, ha aggiunto. “Le donne millenni fa erano molto libere, erano capi di Stato, mandavano avanti imperi. Adesso abbiamo questo problema da centinaia d’anni, sarà risolto prima o poi naturalmente”, ha sottolineato.