Scherma, la sciabola maschile azzurra in ritiro a Parigi

Roma, 26 feb. (askanews) – La sciabola azzurra si prepara a Parigi per il grande appuntamento “di casa” previsto tra il 6 e l’8 marzo sulle pedane di Padova, dove andrà in scena la 67^ edizione del “Trofeo Luxardo”, la più antica tappa di Coppa del Mondo di specialità.

Presso le strutture dell’INSEP (l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance), centro statale francese di eccellenza nelle attività sportive, sei sciabolatori del CT Andrea Terenzio stanno rifinendo la preparazione in un probante allenamento collegiale internazionale che dà l’opportunità di confrontarsi con i colleghi transalpini e di altri Paesi.

Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre, Matteo Neri, Cosimo Bertini e Dario Cavaliere, guidati dal Commissario tecnico Andrea Terenzio e con il supporto del maestro Leonardo Caserta e del fisioterapista Ferdinando Margutti, stanno lavorando intensamente per la tappa più attesa del circuito di Coppa del Mondo. Il “Luxardo 2026” sarà presentato ufficialmente lunedì 2 marzo, in conferenza stampa, presso la venue di gara della Kioene Arena dove venerdì 6 marzo scatteranno le qualificazioni, sabato 7 sarà la giornata clou della prova individuale e domenica 8 si disputerà il Team Event.

Un evento che vedrà la Nazionale azzurra di sciabola maschile per la prima volta dopo dieci anni sulle pedane di casa da campione del mondo a squadre in carica, e che sarà trasmesso in diretta e in esclusiva per l’Italia su SKY Sport.