Bruno Mars, presentato nella notte il nuovo album “The Romantic”

Roma, 27 feb. (askanews) – A distanza di un decennio dal suo ultimo progetto solista, Bruno Mars torna ufficialmente oggi con il suo atteso quarto album solista, “The Romantic”, disponibile ovunque tramite Atlantic Records. Il progetto include brani come l’esplosiva “I Just Might”, che è diventata il suo primo debutto al n. 1 della Billboard Hot 100, e “Risk It All”, accompagnata da un videoclip ufficiale diretto da Bruno e Daniel Ramos, ora su YouTube. Bruno ha presentato l’album stanotte su tutte le stazioni iHeartRadio in live streaming su TikTok Live.

Una specialissima iniziativa per tutti i fan italiani accompagna l’uscita dell’album: tutti coloro che acquisteranno l’album sullo store di Warner Music Italy avranno la possibilità di vincere un “Romantic Weekend” presso un Grand Hotel sul lago di Como e 2 biglietti “gold circle” per il Romantic Tour a Milano il 14 luglio. Il concorso termina il 5 marzo.

The Romantic arriva sulla scia del continuo successo in classifica di Bruno, con singoli di enorme successo come “Die With A Smile” con Lady Gaga, che è diventata la canzone più veloce nella storia di Spotify a raggiungere 1 miliardo di stream e ha raggiunto la vetta della Billboard Global 200 Chart per un record di 18 settimane, così come “APT” con ROSÉ  quest’ultima è stata recentemente nominata il singolo globale più venduto del 2025 da IFPI, incoronata la canzone più trasmessa in streaming a livello globale del 2025 da Apple Music, e ha registrato 19 settimane al numero uno della Billboard Global Excl. U.S. Chart e 12 settimane al numero uno della Billboard Global 200 Chart. Oltre ai suoi massicci successi in classifica a livello globale, “APT” ha anche vinto “Song of the Year” agli MTV Video Music Awards 2025 e ha ottenuto tre nomination ai 68esimo Annual GRAMMY Awards di quest’anno per “Song of the Year” “Record of the Year” e “Best Pop Duo/Group Performance”.

Bruno continua a dimostrarsi una delle forze più influenti nel settore musicale. Nel gennaio 2025, è diventato il primo artista nella storia di Spotify a superare i 150 milioni di ascoltatori mensili, classificandosi tra i migliori artisti globali della piattaforma. Nell’ottobre 2022, è diventato il primo artista nella storia della RIAA a guadagnare sei singoli certificati Diamante. A partire dal 2026, ha raggiunto almeno sette certificazioni RIAA Diamante per canzoni tra cui “Just the Way You Are”, che è ora la canzone più certificata nella storia con 21x RIAA Platino, “Uptown Funk” (con Mark Ronson), “Grenade” “That’s What I Like” “When I Was Your Man” “Locked Out of Heaven” e “The Lazy Song”. Il suo album di debutto, Doo-Wops & Hooligans, è l’album in studio di un artista solista maschile con la più lunga permanenza nella Billboard 200, con oltre 345 settimane in classifica. Si è assicurato dieci singoli al numero uno della Billboard Hot 100 e ha trascorso un totale di 30 settimane in cima alla Global 200 con i suoi successi del 2024-2025.