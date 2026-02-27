Europa League, è derby Bologna-Roma negli ottavi

NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Roma e Bologna si sfideranno agli ottavi di Europa League. La gara di andata si svolgerà al Dall’Ara il 12 marzo, il ritorno nella Capitale il 19 marzo. Il cammino dell’italiana che passerà il turno tra Bologna e Roma, proseguirà ai quarti contro una tra Aston Villa e Lille: in questo caso, l’andata sarebbe in Italia (9 aprile), mentre il ritorno (16 aprile) sarebbe all’estero, in Inghilterra o in Francia, a seconda dell’avversaria. Se una delle due italiane dovesse arrivare in semifinale, affronterà la vincente dei seguenti due quarti di finale: Stoccarda-Porto e Nottingham Forest-Midtjylland. Gara di andata (30 aprile) in trasferta, ritorno in Italia (7 maggio).

ACCOPPIAMENTI OTTAVI and 12/3. Rit 19/3.

Ferencvaros (Hun) – Braga (Por)

Panathinaikos (Gre) – Betis (Esp)

Genk (Bel) – Friburgo (Ger)

Celta Vigo (Esp) – Lione (Fra)

Stoccarda (Ger) – Porto (Por)

Nottingham Forest (Eng) – Midtjylland (Den)

BOLOGNA (ITA) – ROMA (ITA)

Lille (Fra) – Aston Villa (Eng)

ACCOPPIAMENTI QUARTI and.9/4 rit.16/4

Ferencvaros/Braga – Panathinaikos/Betis

Genk/Friburgo – Celta Vigo/Lione

Stoccarda/Porto – Nottingham Forest/Midtjylland

BOLOGNA/ROMA – Lille/Aston Villa

ACCOPPIAMENTI SEMIFINALI and.30/4 rit.7/5

Vincente quarti 1 – Vincente quarti 2

Vincente quarti 3 – Vincente quarti 4

MASSARA “DERBY CON IL BOLOGNA NON AIUTA IL RANKING”

La sfida con il Bologna “non favorisce l’Italia dal punto di vista del ranking. Potrebbe perdere un po’ di fascino da competizione europea, ma è una bella partita con una posta in palio molto grande. Sarà bello”. Lo ha detto il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, ai microfoni di Sky Sport dopo il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League, che vedranno i giallorossi affrontare il Bologna. “Loro parlano bene di Malen? È un giocatore che ha avuto subito un impatto positivo, ma anche nel Bologna ci sono giocatori di grande valore”, ha concluso.

DI VAIO “AVREMMO PREFERITO EVITARE DERBY CON LA ROMA”

“Derby in Europa? Ce lo godremo un po’ meno. La Roma è una grandissima squadra e poi la sfida avrà un po’ meno di sapore europeo. Avremmo preferito evitarla per tanti motivi”. Lo ha detto il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, ai microfoni di Sky Sport dopo il sorteggio degli ottavi di finale, che vedrà i rossoblù sfidare la Roma. “Adesso dobbiamo prepararla bene, sapevamo che sarebbe stata una grande sfida anche contro il Friburgo – ha aggiunto -. Ci stiamo riprendendo dal punto di vista dei risultati e questo ci dà fiducia per il finale di stagione. Teniamo molto all’Europa League, sappiamo che ci può dare una grande spinta. Abbiamo fatto una buonissima competizione fino a qui”, ha concluso.

