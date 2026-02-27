Napoli, controlli a tappeto nella zona est della città: sequestrati 35 proiettili e 66 dosi di droga

NAPOLI (ITALPRESS) – Continuano i controlli dei carabinieri sul territorio della città partenopea. Siamo nella periferia est della città: Poggioreale, Ponticelli e Barra le zone d’interesse dove militari hanno svolto un’attività coordinata per contrastare la criminalità diffusa. Identificate 87 persone. Ispezionati 41 veicoli, 5 gli esercizi commerciali controllati; sei le persone denunciate per furto di energia elettrica, evasione e guida senza patente reiterata nel biennio; sei le persone segnalate per uso di droga. Un 52enne è stato denunciato per evasione dagli arresti domiciliari: era da un vicino di casa. “E’ mio figlio” – ha dichiarato il detenuto riferendosi al vicino – “potete chiudere un occhio?” la sua richiesta. Osservato speciale il rione Conocal. Nell’area comune del parco trovata una scatola con 35 proiettili e un involucro con 66 dosi di droga – hashish e marijuana – pronte per la vendita e 1 panetto di hashish ancora da tagliare, 262 grammi il peso complessivo. Il tutto è stato sequestrato dai carabinieri.

– Foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).