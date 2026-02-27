Sanremo, Bocelli: “Conduttore festival donna? Serve bravo, ma non io”

Sanremo, 27 feb. (askanews) – “Penso che Sanremo come tutte le cose di questo mondo abbia bisogno di direzioni valide, che siano uomini o donne poco importa, ciò che importa è che sappiano fare bene il proprio lavoro. Io non farei mai il direttore artistico perché non sono capace”: così il tenore Andrea Bocelli, che sarà super ospite per la serata finale del festival di Sanremo, che prevede un omaggio a Pippo Baudo.”I ricordi di Pippo Baudo sono tanti, Baudo come amico e come professionista, tra i primi a credere in me – ha affermato, parlando con i giornalisti – Ha fatto di tutto affinché io partecipassi a questo festival, da cui poi è scaturita tutta la mia carriera”.”Accanto a questo ci sono poi i ricordi di mio padre e mia madre in sala, carichi di aspettative e speranze, ma anche timori. Mio padre, in fondo al teatro con le spalle appoggiate al muro, nascosto silenzioso schivo, mentre mia madre in prima fila a sostenermi”, ha ricordato.