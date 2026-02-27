Sanremo, ciclone Sal Da Vinci: da outsider a favorito

Sanremo, 27 feb. (askanews) – Finora il volto di questo Festival di Sanremo 2026 ha un nome preciso: Sal Da Vinci. Il ritorno del cantante napoletano all’Ariston è diventato un vero e proprio terremoto. Partito in sordina, considerato poco più di una comparsa, con la sua vittoria scelta da appena il 3% degli utenti su Snai e Goldbet, il cantautore napoletano ha messo in atto una scalata formidabile. Esibizione dopo esibizione, lo scetticismo iniziale si è trasformato in un plebiscito. La standing ovation di giovedì sera per il brano “Per sempre sì” – già diventato un inno virale – ha ribaltato i pronostici dei bookmaker: la sua quota per la vittoria finale è crollata da 10,00 a 4,00 in poche ore. Un dato impressionante, se si pensa che all’annuncio dei Big la sua vittoria era quotata addirittura a 30,00.

ll “ciclone Sal” sta travolgendo anche la serata delle Cover. Il duetto con Michele Zarrillo sulle note di “Cinque Giorni” è balzato improvvisamente in testa alla lavagna a 4,00, diventando l’esibizione da non perdere. Per completare il capolavoro, Da Vinci dovrà “stanare” i giganti che occupano il podio fin dalla prima serata: la coppia Fedez-Masini, ancora in pole a 2,75, e Serena Brancale offerta a 3,50. I due favoriti raccolgono ancora il 50% delle preferenze degli scommettitori, ma la sensazione è che il vento stia cambiando. Riuscirà Sal Da Vinci a ribaltare il pronostico più importante? La risposta è nel boato dell’Ariston e in un Italia che, tra radio e web, ha già scelto il suo vincitore morale, intonando all’unisono quel “Sarà per sempre sì”.

Anche su YouTube spopola Sal Da Vinci seguito da Arisa e Serena Brancale punta al milione di visualizzazioni.