Sanremo, iliad celebra il valore della trasparenza tra musica e calcio

Sanremo, 27 feb. (askanews) – Una festa di musica, divertimento e sport. iliad è di nuovo presente a Sanremo in occasione del Festival della canzone italiana, all’interno del Kiss Kiss Play Village, confermando la partecipazione a uno degli eventi mediatici più seguiti in Italia. Giorgio Carafa Coehn Chief Brand&Revenue Officer Iliad racconta: “Iliad torna per la seconda volta a Sanremo con Iliad Club. L’iliadclub è da un lato un’offerta di Iliad che va a unire la nostra proposizione Fibra alla proposizione Mobile, andando a dare più vantaggio ai nostri utenti. E al tempo stesso è anche un luogo qui a Sanremo dove abbiamo ospitato tanti amici e utenti per ingaggiarli e raccontare a loro il valore principale di Iliad che è il valore della trasparenza, raccontandolo in modo giocoso con un’ingaggio, con distribuzione di gadget e andando a produrre dei contenuti sia con loro che con una serie di ospiti, artisti, influencer”.Un progetto integrato che unisce presenza on field tra installazione immersiva e media hub per la creazione di contenuti a produzione editoriale e attivazioni digitali. Ma non c’è solo musica.Giorgio Carafa Coehn Chief Brand&Revenue Officer Iliad: “iliad è Innovation&Technology Partner di Lega Serie A per il secondo anno e non potevamo non portare anche a Sanremo una ondata di sport. Abbiamo avuto un momento con Christian Vieri e Ciro Ferrara insieme a Leo Gassman in cui abbiamo giocato un po’ con loro, raccontato quello che era la nostra partnership. Una partnership basata sui valori della trasparenza e della semplicità e raccontando un po’ quello che per questi grandi personaggi è lo sport, il valore dello sport e come sport e musica potrebbero sembrare i mondi lontani ma in realtà hanno tanto in comune”.I tre sono stati intervistati all’iliadclub da Fernando Siani, volto di Cronache di spogliatoio. Un’iniziativa che si inserisce nella più ampia collaborazione tra iliad e Lega Calcio Serie A. Una sinergia virtuosa nata dall’obiettivo comune di avvicinare tecnologia, innovazione e trasparenza nel mondo del calcio.