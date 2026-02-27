X
<
>

Sanremo, serata duetti: le preferenze del pubblico fuori dall’Ariston

| 27 Febbraio 2026 16:40 | 0 commenti

Video Askanews
1 minuto per la lettura

Sanremo, 27 feb. (askanews) – Serata di duetti a Sanremo, una delle più attese, anche in questa 76esima edizione del Festival.E fuori dall’Ariston, nei dintorni del blu carpet e di piazza Colombo, cresce l’attesa, si spera di incontrare qualche artista intento in queste ore nelle prove generali e si esprimono preferenze.”Ermal Meta” afferma una donna. “Io Marco Masini e Fedez, voglio vedere cosa fanno”, dice un’altra.”Fedez e Masini”, anche per un ragazzo. “Sal Da Vinci, Arisa, Serena Brancale, questo sarà il podio”, dice una ragazza. Fedez-Masini? No….quelli no”. “Io tifo LDA” dice un’altra.”Non vedo l’ora di vedere Sayf, secondo me farà un bellissimo spettacolo”, dichiara un’altra.

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SFOGLIA