Sanremo, Simona Ventura: vorrei Festival al femminile e uomini valletti

Sanremo, 26 feb. (askanews) – “Ci sono tante colleghe che possono fare i direttori artistici” del Festival di Sanremo. “Secondo me è arrivato il momento, da ‘mo’ era arrivato il momento, se ci fanno fare un Sanremo tutte insieme a me piacerebbe. Un Sanremo tutto al femminile, sarebbe una cosa fica , con gli uomini valletti”: lo ha detto la conduttrice Simona Ventura che per tre anni condurrà il San Marino Song Contest, presentato a Casa Sanremo.”Ci sono tante professioniste, in tutte le reti, che fanno tante cose – ha detto -. Le donne non si devono lamentare perché hanno preso spazi in tutte le reti e in tutti i programmi. La strada è lunga e tortuosa ma abbiamo già ottenuto tante e mi piacerebbe fare un Sanremo tutto al femminile, con tutte le donne”.Simona Ventura condurrà il San Marino Song Contest per i prossimi tre anni. “A San Marino c’è un ambiente molto sereno, tranquillo, rilassato, di grande voglia di lavorare da parte di tutti. Questo Eurovision mi riempie di orgoglio, perché Sanremo l’ho già fatto e sono stata molto fortunata. Non avevo mai fatto Eurovision, sempre stato un mio desiderio, un altro desiderio che si avvera.Condurrebbe nuovamente Sanremo? “Assolutamente no. L’ho già fatto, sono sempre stata pronta, ma sono fortunata perché dopo 40 anni di carriera adesso posso scegliere la cose che mi piacciono”.