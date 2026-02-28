A SAC i Frammenti di Silvia Beltrami e Giuseppe Gallace

Milano, 28 feb. (askanews) – SAC Spazio Arte Contemporanea di Robecchetto con Induno (MI) presenta la mostra Frammenti, bipersonale di Silvia Beltrami e Giuseppe Gallace a cura di Nicoletta Candiani e Sofia De Pascali. Già presenti al SAC in precedenti esposizioni collettive, i due artisti sono ora protagonisti di un dialogo visivo in cui le rispettive sensibilità si intrecciano e rispecchiano. Sofia De Pascali ha presentato ad askanews l’esposizione: “Ci troviamo all’interno dello spazio di arte contemporanea SAC a Robeccetto con Induno. Questa è la prima mostra bi-personale che lo spazio presenta e vede come protagonisti Giuseppe Gallace e Silvia Beltrami. Frammenti è una mostra che vede un dialogo tra queste due sensibilità che un pochino si intrecciano e si rispecchiano. In entrambi i casi c’è questa attenzione al dettaglio, questa attenzione a ciò che può essere anche ambiguo e precario come un frammento. Le opere raccontano attraverso la pittura proprio questa volontà di decostruire anche un po’ la realtà. Silvia Beltrami nello specifico attraverso l’utilizzo del collage sceglie proprio di dividere le immagini, quindi prendere delle immagini già esistenti, toglierle dal loro contesto originario per poi ricostruire l’immagine in una nuova lettura; ma nei casi più recenti abbiamo anche lo strappo d’affresco, in cui praticamente parte del muro viene staccato proprio come se si staccasse un’affresco attraverso l’utilizzo di questa colla vegetale. È come se venisse staccato il muro dal suo contesto originario. In questo caso, diventa una sorta di manifesto e viene riportato su un’altra parte di muro, un’altra parete, quindi da muro, ritorna ad essere muro attraverso questa sensazione di leggerezza. Questo ci riporta al Rinascimento, che in questo caso ha nuova vita e ci racconta una nuova storia. Giuseppe Gallace lavora sulla pittura come spazio vivo, come spazio che può raccontare ma non necessariamente crea una scena, la lascia un po’ affiorare: figure fragili che ricordano un po’ degli elementi floreali. Il fiore diventa un po’ segno di fragilità, di precarietà, di qualcosa che può anche essere vulnerabile, può anche morire. E per fare questi fiori in alcuni casi vengono disegnati, in altri casi vengono proprio grattate sulla tela, in altri vengono proprio fatti affiorare dalla tela, emergono proprio come segno di stratificazione della realtà”.SAC è uno spazio dedicato all’Arte Contemporanea nato nel 2019 allo scopo di promuovere artisti contemporanei e divenuto luogo di aggregazione sociale e divulgazione culturale. Situato nel cuore di Robecchetto con Induno nel Parco Lombardo della Valle del Ticino, SAC è inserito all’interno di una struttura appartenuta al bisnonno di Nicoletta Candiani, fondatrice e curatrice dello spazio, trasformata da realtà industriale prima tessile e poi conciaria in un punto di incontro, per restituire al territorio ciò che da esso è stato donato per quattro generazioni alla famiglia Candiani. Con una superficie di 1.400 metri quadrati e ambienti dedicati a mostre e residenze, SAC espone artisti contemporanei di talento, permettendo loro di realizzare progetti personali, ma riesce anche a coinvolgere il pubblico con laboratori, workshop e serate culturali. La mostra Frammenti è aperta fino al 18 aprile 2026 dal mercoledì alla domenica dalle 14.30 alle 19.30.