Iran, Tajani: non sarà guerra lampo, durerà giorni e giorni

Roma, 28 feb. (askanews) – “La situazione è difficile e complicata, non sarà una guerra lampo, durerà giorni e giorni”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo un punto alla Farnesina sulla situazione in seguito all’attacco di Israele e Usa contro l’Iran.”L’obiettivo è quello di smantellare lo strumento bellico iraniano più pericoloso per Israele e per le basi americane nell’area”, ha detto.”Abbiamo sempre lavorato fino all’ultimo giorno per sostenere il dialogo che era in corso – ha aggiunto – abbiamo però sempre detto che l’Iran con l’arma atomica e con missili che potevano colpire anche l’Europa e le altre parti del mondo rappresentava un pericolo, questa è anche la posizione della Unione Europea”.