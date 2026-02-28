Milano, tram deraglia contro negozio: 1 morto e 38 feriti (uno grave)

Milano, 27 feb. (askanews) – È di un morto, 1 ferito in codice rosso, 6 feriti in codice giallo e 32 codici verdi il bilancio del deragliamento del tram n.9, in via Vittorio Veneto a Milano, avvenuto verso le 16. Le immagini dei primi soccorsi.Dalle prime ricostruzioni, il mezzo si è sganciato dalla linea ferrata, per cause ancora in corso di accertamento, ed è andato a schiantarsi contro la vetrina di un negozio.Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco (5 mezzi inviati dalla sede centrale di via Messina per un totale di 25 uomini) per le attività di bonifica.Sotto il tram non si registra la presenza di persone, secondo i soccorritori. La vittima dell’incidente è un uomo.L’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha inviato sul posto per l’intervento di soccorso sanitario 3 automediche, 1 auto infermieristica, 10 ambulanze e 2 mezzi di coordinamento maxiemergenze.Il veicolo coinvolto è uno dei nuovi tram Tramlink bidirezionali di Atm, entrati in servizio nelle ultime settimane.