Sanremo, Gianluca Gazzoli con i “Giovani”: Un sogno che si realizza

Sanremo, 27 feb. (askanews) – Da Sanremo Giovani a Sarà Sanremo fino a Sanremo 2026, Carlo Conti l’aveva detto ed aveva ragione. Gianluca Gazzoli convince il pubblico come “accompagnatore” dei talenti delle nuove proposte in gara. Il conduttore che tra radio, podcast ed ora televisione ha dato il via ad un nuovo percorso, nella sua vera prima grande esperienza televisiva ai microfoni di askanews ospite del Villaggio del Festival a Villa Ormond ha raccontato cose significa essere salito su quel palco.”Devo dire che è stata un’emozione grandissima soprattutto quando poi a un certo punto Carlo mi ha lasciato da solo a gestire la situazione però è stato bello vedere anche come in realtà tutte le cose fatte in precedenza, le tante situazioni in mi sono trovato, la cosiddetta gavetta, poi ti permette anche di gestire queste situazioni. Mi ha fatto piacere anche scoprire di sentirmi a mio agio lì, di essermela goduta e di essermi divertito. È un sogno che si realizza”.Anche lui emozionato ha accompagno le nuove proposte da fratello maggiore.”Io gli ho dato un grande consiglio, che quello che ho dato anche me stesso ieri sera, la cosa più difficile era arrivare qui su questo palco, quindi siamo qui, adesso godiamocela e allo stesso tempo di avere pazienza perché per le cose belle ci vuole tempo, spero che anche un po’ quello che è accaduto anche a me possa in qualche modo essere un messaggio anche per loro. Di buon auspicio e chissà che il futuro non ti porti da altre parti. Ma chi lo sa, speriamo. L’importante è farsi trovare pronti”.La sua partecipazione fresca e diretta al Festival fa volare i numeri del suo podcast il BSMT, i dati di Google Trends parlano chiaro: la curiosità attorno alla sua figura è letteralmente esplosa, con la query “Gianluca Gazzoli Sanremo” che segna un impressionante +400%.