Trionfo Cobolli ad Acapulco, sconfitto Tiafoe in finale

ROMA (ITALPRESS) – Flavio Cobolli è l campione dell’”Abierto Mexicano Telcel”, ATP 500 dotato di un montepremi di 2.469.450 dollari che si è concluso sul cemento dell’Arena GNP di Acapulco, in Messico.

All’alba italiana il 23enne romano, n.20 del ranking e quinto favorito del seeding, ha battuto per 7-6(4), 6-4, in due ore e 9 minuti di partita, lo statunitense Frances Tiafoe, n.28 del ranking ed 8 del seeding (che nei quarti aveva stoppato la corsa di Mattia Bellucci, n.110 ATP).

Per Cobolli è il terzo titolo in carriera dopo quelli conquistati lo scorso anno al “250” di Budapest (battendo Baez) e al “500” di Amburgo (superando Rublev) su quattro finali disputate (ha perso quella del “500” di Washington nel 2024 contro Korda). Grazie a questa vittoria lunedì Flavio salirà al n.15 firmando il “best ranking”.

“Da bambino sognavo questo momento – ha dichiarato Cobolli durante la premiazione -. Questo tipo di torneo, giocare sul campo centrale con il pubblico che fa il tifo per me. Sono molto orgoglioso, non solo per me, ma anche per le persone che lavorano per me: mio padre, la mia famiglia, il resto del mio team. Mi hanno aiutato molto. Penso di meritarmelo per come lavoro fuori dal campo. Dopo le sconfitte, mi alleno di nuovo sul campo e voglio solo dire che sono molto orgoglioso di me stesso. È stata una grande partita oggi, penso che sia stata la migliore del torneo per me. Non avevo mai vinto contro Frances prima d’oggi, quindi sono davvero felice”.

Il romano è il quarto tennista nato negli anni 2000 a vincere titoli ATP su più superfici, insieme a Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Arthur Fils.

DARDERI IN FINALE A SANTIAGO

Luciano Darderi si è qualificato per la finale dell’Atp 250 di Santiago del Cile superando in semifinale l’argentino Sebastian Baez per 6-4, 6-3. In finale – nella tarda serata italiana – Darderi dovrà vedersela con il tedesco Yannick Hanfmann (n.81) che a sorpresa ha superato per 6-3, 6-4 l’argentino Francisco Cerundolo (n.19), prima testa di serie del torneo. Per Darderi sarà la sesta finale Atp della carriera. Nel ranking di domani Darderi rimane numero 21 del mondo.

PAOLINI SI ARRENDE IN SEMIFINALE A MERIDA

Si arrende in Semifinale Jasmine Paolini al “Mérida Open”, WTA 500 (montepremi 1.026.446 dollari) che si sta avviando alla conclusione sui campi in cemento della capitale dello stato messicano dello Yucatan. Nella notte italiana la 30enne di Bagni di Lucca, risalita al n.7 WTA e prima favorita del seeding, in gara con una wild card, ha ceduto per 7-5, 6-4, in un’ora e 32 minuti di partita, alla spagnola Cristina Bucsa, n.63 WTA, per la prima volta arrivata così avanti in un “500”. La 28enne spagnola di origini moldave (è nata a Chisinau) aveva sempre perso nelle dieci partite disputate prima in carriera contro top ten. Bucsa aveva raggiunto la sua prima finale di singolare a livello di tour lo scorso ottobre a Hong Kong: quella di Merida è la sua seconda finale. In questa settimana finora la spagnola non ha perso nemmeno un set.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).