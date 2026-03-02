60enne morto in ospedale nel Salernitano, fermata la moglie con l’accusa di omicidio

SALERNO (ITALPRESS) – A Nocera Inferiore, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Operativa del locale Reparto Territoriale hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore nei riguardi di una 54enne del luogo indagata per “omicidio” perché, secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, il 1 marzo scorso avrebbe aggredito il marito colpendolo con un’arma da taglio. L’arrestata è stata tradotta presso la casa circondariale di Salerno.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).