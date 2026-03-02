Galaxy S26 Ultra e il suo schermo che protegge da occhi indiscreti

Barcellona, 2 mar. (askanews) – Uno schermo che si oscura lateralmente e lascia visibili i contenuti solo a chi guarda frontalmente. Sul Galaxy S26 Ultra la privacy passa dal display, con una funzione pensata per proteggere dati e informazioni personali da occhi indiscreti e anche in luoghi affollati.Il Privacy Display, attivabile con un click, limita l’angolo di visione senza compromettere luminosità e qualità dell’immagine. È una funzione esclusiva del modello Ultra della nuova gamma S26 che intercetta una esigenza piuttosto comune, come ha spiegato Nicolò Bellorini, Vice President Mobile Samsung Electronics Italia: “Oggi lo smartphone contiene tutti i dati più privati che abbiamo, sia per la vita personale che quella professionale, e dobbiamo poterlo usare ovunque senza avere preoccupazioni circa i nostri dati. Quindi questa modalità si può attivare e disattivare senza compromettere la qualità dell’immagine mai e si può customizzare per alcune applicazioni, l’applicazione della banca o alcune notifiche più private che noi vogliamo proteggere. Solo per quelle posso avere il Privacy Display attivo”.È partendo da questa funzione che Samsung ha presentato il Galaxy S26 Ultra al Mobile World Congress di Barcellona che punta anche su un comparto hardware e software pensato per un utilizzo intensivo: display ad alta luminosità, prestazioni potenziate per multitasking e intelligenza artificiale, e una gestione più evoluta della sicurezza dei contenuti.Allo stand Samsung alla fiera del Mobile di Barcellona trovano spazio anche altre novità. “Ovviamente qua a Barcellona, all’MWC, vedi tutte le novità a livello globale, anche dei prodotti che non sono oggi in commercio in Europa e in Italia, come il Trifold o anche tutta l’esperienza dei nostri visori e tutto l’ecosistema Samsung. Una novità che noi stiamo introducendo adesso sono le Buds 4, la quarta generazione delle nostre Buds, direi ancora più integrate e ottimizzate per l’AI, insieme all’S24 Ultra danno un’esperienza totalmente integrata, basta un long press sull’auricolare e posso conversare con il mio motore di AI preferito, Perplexity, Gemini o Bixby, come voglio”, spiega il manager Samsung.