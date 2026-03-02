Iran, Conte: da Crosetto varie versioni sul viaggio a Dubai

Roma, 2 mar. (askanews) – “Ministro Crosetto, questo non è un fatto personale, ma lei si è ritrovato lì, ha dichiarato, per impegni familiari, in Emirati Arabi, a Dubai con un viaggio privato. Poi invece è stato chiarito che c’era un incontro istituzionale col suo omologo emiratino. Poi ancora era andato lì perché non c’erano rischi. Oggi ha dichiarato invece che è andato lì perché ha capito che c’erano rischi, voleva mettere in salvo la sua famiglia. Mi chiedo allora degli altri italiani che ne è. Ecco, queste sono le ragioni per cui poi gli italiani e noi non possiamo sentirci tutelati da questo governo”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervenendo nel dibattito sull’audizione dei ministri degli Esteri Antonio Tajani e della Difesa Guido Crosetto di fronte alle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato.