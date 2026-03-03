Borse europee in picchiata, Milano -4,1%: vola il gas, Brent a 82 dollari

Milano, 3 mar. (askanews) – Borse europee in picchiata con l’ampliarsi dell’escalation militare in Medio Oriente dopo l’attacco all’Iran, mentre il prezzo del gas ad Amsterdam fa segnare un balzo del 30% sfiorando i 60 euro, sui massimi da oltre tre anni, e il Brent sale di un altro 6% portandosi sopra quota 82 dollari al barile. Continuano a pesare i timori legati a una lunga interruzione dei traffici nello Stretto di Hormuz, da dove transitano oltre il 20% del petrolio e del Gnl mondiale. A poco più di due ore dall’avvio delle contrattazioni, Madrid (-4,2%) e Milano (-4,1%) restano le peggiori, seguite da Francoforte (-3,6%), Parigi (-2,8%) e Londra (-2,7%).

In netto ribasso il cambio euro/dollaro che scivola sulla soglia di 1,16 (-0,8%), con il biglietto verde che rafforza il suo status di bene rifugio. Rendimenti dei bond governativi dell’eurozona in deciso rialzo: gli investitori iniziano a valutare la possibilità di un aumento dei tassi da parte della Bce, con l’impatto dell’impennata dei prezzi del petrolio e del gas sull’inflazione nell’eurozona. Oggi Philip Lane, capo economista della Bce, in un’intervista al Financial Times, ha dichiarato che una guerra prolungata in Medio Oriente potrebbe causare un “picco” sostanziale dell’inflazione nell’eurozona e ridurre la crescita economica. Il tasso del Btp decennale italiano sale al 3,48% dal 3,35% della chiusura di ieri, quello dell’Oat francese a 10 anni al 3,40% (+12 pb). Il Bund a 10 anni è al 2,80% (+10 pb).